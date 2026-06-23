Campo scuola della Protezione civile a Biella

Biella si prepara ad accogliere il Campo Scuola “Anche io sono la Protezione Civile”. L’appuntamento è fissato dal 6 all’11 luglio 2026 presso la Sede A.N.A. Si tratta di un’iniziativa inserita nella campagna nazionale di sensibilizzazione. Il progetto è pensato specificamente per ragazzi e ragazze tra i 9 e i 15 anni. L’evento è curato dall’Associazione Nazionale di Protezione Civile R.N.R.E. tramite la struttura regionale A.R.E.C. L’organizzazione vede la sinergia con le principali realtà istituzionali e di volontariato locali. L’obiettivo è trasmettere ai giovani la cultura della prevenzione e lo spirito di squadra. Il percorso vuole renderli cittadini consapevoli e pronti a reagire alle criticità ambientali.

Il programma offre un’immersione totale nella tutela del territorio. Le attività si svolgeranno ogni giorno dalle 8:00 alle 17:00. Il calendario alterna momenti formativi, prove pratiche e incontri con i professionisti del soccorso. Il lunedì si apre con un focus sul Sistema Nazionale di Protezione Civile a cura di RNRE. Seguirà un approfondimento sulla storia e sul ruolo degli Alpini. Il martedì sarà dedicato alla fauna locale con i Carabinieri Forestali e un incontro sul lupo. Spazio poi alla sicurezza sul web con la Polizia di Stato e alle nozioni sanitarie con la Croce Rossa Italiana. Il mercoledì prevede una visita guidata al comando dei Vigili del Fuoco. Si parlerà anche di incendi boschivi con il corpo A.I.B. Il giovedì sarà il turno delle nuove tecnologie e dell’uso dei droni. I ragazzi visiteranno l’Arma dei Carabinieri e inizieranno le esercitazioni pratiche. Il venerdì si chiude con le telecomunicazioni d’emergenza e le prove radio sul campo. Le iscrizioni sono aperte. Per informazioni si può contattare l’A.N.A. Biella al numero 015-406112 (biella@ana.it) o l’A.R.E.C. al 348-3303641 (camposcuola@arec-tic.it).

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