Camion in contromano sulla A26: fermato dopo 10 chilometri

Nei giorni scorsi, durante il turno serale, alle 22 circa, la sala operativa del Centro Operativo Polizia Stradale di Torino segnalava alle pattuglie della Polizia Stradale della Sezione di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia, in servizio sull’arteria autostradale A26 Voltri/Sempione, la presenza di un autoarticolato che percorreva il tratto Romagnano Sesia – Vercelli Est in contromano.

Le due pattuglie in servizio subito si adoperavano per raggiungere il tratto interessato e, nell’avvicinarsi, attuavano il dispositivo safety-car al fine di rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia corretto, al fine di evitare collisioni.

L’autoarticolato veniva quindi intercettato all’altezza dell’intersezione con l’A4 Torino-Milano e, grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto, veniva messo in sicurezza fuori della carreggiata.

Nelle fasi del successivo controllo, gli operatori appuravano che lo stesso si trovava in uno stato di ebbrezza alcolica, risultando positivo alle prove con etilometro con un valore di 2,18 g/l.

Dalle verifiche effettuate è stato accertato che l’autoarticolato aveva percorso contromano l’A26 dall’altezza dello svincolo di Vercelli Est per circa 10 km, prima di essere bloccato dalla pattuglia della Polizia Stradale, e, lungo il tragitto, aveva urtato più volte il guard-rail, come risultato dai danni al veicolo e al patrimonio autostradale.

L’autista professionale è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per il contromano, con conseguente applicazione della revoca della patente di guida e del fermo amministrativo del veicolo per mesi 3.

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