Una spinta a terra, una testa battuta e un intero movimento che si ferma. È questo il bilancio di quanto accaduto sul campo di Gaglianico, dove una contestazione legata al rispetto del regolamento si è trasformata in un episodio denunciato come una vera e propria aggressione dal presidente del Calcio Ricreativo Biella, Pino Lopez.

Calcio ricreativo: sospesi i campionati dopo l’aggressione

La conseguenza immediata è lo stop a tutti i campionati dell’associazione: una decisione che blocca 70 squadre e 1.370 giocatori in attesa di fare chiarezza. Per lunedì sera Lopez ha indetto una riunione «obbligatoria» per affrontare un caso giudicato «molto grave».

All’origine della vicenda ci sarebbe la presenza irregolare in panchina di un tesserato assente. «Tutto è partito da una squadra che ha inserito in panchina una persona non tesserata – spiega il presidente –. Non si può fare, ci sono delle regole».

Recatosi sul posto per verificare, Lopez avrebbe chiesto all’arbitro di allontanare l’estraneo, scatenando la reazione di alcuni dirigenti. «L’ho fatto in modo discreto, per creare il minor clamore possibile – racconta –. Sono però stato raggiunto da due dirigenti della squadra e uno di loro mi ha spinto, facendomi cadere a terra. Ho rischiato di farmi davvero male dopo aver anche battuto la testa».

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