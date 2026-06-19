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Busta con proiettile recapitata al sindaco di Varallo

L’avviso del Movimento antisionista: “Non vogliamo gli ebrei”.

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18 secondi fa

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Busta con proiettile recapitata al sindaco di Varallo

Una lettera piena di odio razziale indirizzata al sindaco di Varallo Pietro Bondetti e a Ugo Luzzati, colui che tramite il progetto “Baita” ha permesso a circa 60 famiglie israeliane di stabilirsi in Valsesia. A firmare la missiva il “Movimento Antisionista”.
“Non permetteremo il trasferimento di altre famiglie”, si legge.
Da anni Varallo e la Valsesia stanno accogliendo famiglie israeliane che acquistano case, si insediano in valle lavorando e si integrano nella comunità. Non si sono mai registrati episodi di violenza o che possano destare preoccupazione.
Oltre alla lettera all’interno della busta gialla c’era anche un proiettile. “E’ un avviso prima di iniziare a sparare”.

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