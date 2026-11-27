Fortunatamente non si registrano persone ferite, ma l’episodio ha suscitato forte apprensione. Il rumore è stato avvertito nella zona e la notizia ha iniziato rapidamente a circolare, anche attraverso i social. Un’esplosione che ha improvvisamente interrotto la tranquillità del pomeriggio e sul quale, per il momento, rimangono diversi interrogativi. Le indagini sono ancora in corso.

L’esplosione si è verificata nel tardo pomeriggio, in una zona di Gattinara compresa tra corso Vercelli e via Caio Mario. A riportare le conseguenze materiali dell’episodio è stata una vettura in sosta nelle vicinanze. Non sono ancora stati chiariti l’origine e il punto esatto della deflagrazione, né è disponibile una ricostruzione completa delle circostanze in cui si è verificata.

Nonostante lo spavento, il bilancio non comprende feriti. Resta però la preoccupazione per un episodio del tutto insolito, avvenuto in un’area urbana e accompagnato da un rumore particolarmente forte. L’improvviso boato ha richiamato l’attenzione di chi era in zona, mentre si cercava di capire che cosa potesse aver provocato l’esplosione e quali danni avesse lasciato.