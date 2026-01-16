È morta all’età di 98 anni Rosa Alberto. Per tutti era semplicemente Rosetta. Era stata infatti la storica titolare dell’alimentari di frazione Caretto Selva. Era stato aperto nel 1958 e Rosetta lo portò avanti per sessant’anni sempre con passione e con un sorriso accogliente per tutti.

Si poteva trovare di tutto: pane, acqua, salumi, latte, formaggi e frutta, oltre ai generi per la casa.

Bioglio piange Rosa Alberto: storica commerciante

Era la classica bottega di paese, quelle che sono ormai sparite. Aveva passato poi il testimone nel 2002 alla nuora Marilena Mosca che portò avanti l’attività del negozio fino alla pensione.

Il funerale di Rosetta, rimasta nel cuore di tanti biogliesi, è stato celebrato mercoledì mattina in chiesa parrocchiale del paese. Tante le testimonianze di affetto giunte alla famiglia in questi giorni.

