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Biella piange Chiara Guala: aveva 73 anni
Una persona apprezzata e conosciuta a Biella
Biella piange Chiara Guala: aveva 73 anni
Si è spenta all’ospedale di Ponderano Chiara Guala di 73 anni. Lascia il marito Andrea Bodo e il figlio Filippo. Il funerale sarà celebrato lunedì 29 giugno alle 10.30. Aveva lavorato per anni nell’ambito commerciale per il giornale Eco di Biella.
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