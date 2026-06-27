Biella piange Chiara Guala: aveva 73 anni

Si è spenta all’ospedale di Ponderano Chiara Guala di 73 anni. Lascia il marito Andrea Bodo e il figlio Filippo. Il funerale sarà celebrato lunedì 29 giugno alle 10.30. Aveva lavorato per anni nell’ambito commerciale per il giornale Eco di Biella.

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