«Biella si prepara a perdere altre due delle sue attività storiche e, insieme a loro, l’odore della carta stampata fresca e il sorriso accogliente ogni mattina, alle prime luci dell’alba». Iniziava così l’articolo che annunciava, circa sei mesi fa, la definitiva chiusura dell’edicola di piazza Adua, dopo 70 anni di attività, e quella di viale Macallè. Proprio quest’ultima, per vent’anni gestita da Claudio Giau con la moglie Federica Saglia, nella giornata di giovedì è stata smantellata. Colpo dopo colpo, un pezzo di storia è stato portato via. Inutili i tentativi degli ex titolari, ormai in pensione, di trovare qualcuno che rilevasse l’attività.

«L’idea iniziale era quella di lasciare l’edicola a qualcuno, tuttavia in questi mesi non abbiamo ricevuto offerte concrete. Mi spiace, ovviamente, anche perché era ormai diventata un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e so che mancherà ai nostri clienti», raccontava con amarezza lo stesso Giau.

Biella perde un’altra edicola: addio a quella ormai storica fuori dallo stadio

Giovedì, colpo dopo colpo, il chiosco è stato smantellato, cancellando anche fisicamente un presidio che per anni aveva accompagnato la quotidianità del quartiere. Una situazione che si inserisce in un fenomeno più ampio, quello della progressiva riduzione delle edicole, sempre più in difficoltà in tutto il territorio nazionale e anche nel Biellese. Per cercare di sostenere le attività ancora in esercizio e arginare la crisi del settore arrivano, però, nuovi aiuti statali. Sono infatti previsti i contributi per le edicole 2026, con agevolazioni fino a 4.500 euro e ulteriori sostegni per chi effettua consegne a domicilio di quotidiani e periodici.

Nuovi contributi e sostegni per le edicole: i dettagli

Il Dpcm 30 luglio 2026 ha individuato le misure di sostegno straordinario alla filiera del settore dell’editoria, ripartendo tra di esse le risorse disponibili, pari a 57 milioni, del “Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria”. In particolare, l’articolo 1, comma 1, del suddetto Dpcm ha previsto come misura di sostegno alle edicole un’agevolazione concessa in regime “de minimis” e consistente in un contributo – entro il limite di spesa di 9 milioni di euro – fino all’importo di 4.500 euro, pari all’80 per cento delle seguenti spese sostenute nell’anno 2025: Imu, Tasi, Cup, Tari, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi Pos e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, oneri per contratti assicurativi relativi all’esercizio d’impresa, spese per servizi di assistenza contabile e fiscale, al netto dell’Iva ove prevista.

L’articolo 1, comma 2, del Dpcm 30 luglio 2026 prevede, inoltre, un ulteriore contributo fino ad un importo massimo di euro 500 per le sole edicole che abbiano effettuato nel 2025 anche consegne a domicilio di quotidiani e periodici documentabili, entro un limite di spesa di euro 1.000.

Come e quando presentare la domanda

I soggetti che intendono accedere ai contributi possono presentare apposita domanda al Dipartimento dalle ore 10.00 del 24 novembre 2026 alle 17.00 del 22 dicembre 2026.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura sul portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite il sistema pubblico di identità digitale (spid) o Carta nazionale dei servizi (Cns) o Carta d’identità elettronica (Cie).

È previsto l’invio di una sola domanda per impresa richiedente.

Per maggiori informazioni

Per l’eventuale assistenza tecnica per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda, contattare l’Help Desk al numero 06 64892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook