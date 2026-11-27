Nessun aumento per IMU, TARI e imposta di soggiorno, ma sanzioni ridotte e meno burocrazia.

Biella: Imu e Tari non aumenteranno Biella: Imu e Tari non aumenteranno

L’aggiornamento dei regolamenti tributari del Comune di Biella, presentato dall’assessore Amedeo Paraggio, recepisce la riforma fiscale nazionale alleggerendo il carico su cittadini e imprese.

Le sanzioni per infedele dichiarazione IMU e TARI scendono dal 50% al 40%, mentre quelle per omesso o insufficiente pagamento TARI passano dal 30% al 25%. Per i gestori delle strutture ricettive viene inoltre abolito l’obbligo del conto giudiziale (Modello 21), in linea con la Corte di Cassazione, lasciando invariati gli obblighi di dichiarazione e versamento. «Non vogliamo gravare le attività economiche con adempimenti non più necessari», ha spiegato Paraggio.

Novità anche sul fronte ambientale e dei termini amministrativi: viene uniformata a 90 giorni la scadenza per le dichiarazioni sulle utenze TARI. Accanto alla conferma dello sconto del 20% sulla quota variabile per le famiglie che fanno compostaggio domestico, arriva una nuova riduzione del 10% per le aziende agricole e vivaistiche che praticano il compostaggio aerobico dei propri residui naturali.

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