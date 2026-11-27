Una variazione di bilancio da oltre 847 mila euro senza ricorrere a nuovo indebitamento. Sono i numeri chiave dei provvedimenti presentati in Consiglio comunale dall’assessore al Bilancio e ai Tributi, Amedeo Paraggio. La manovra stanzia complessivamente 847.400 euro, coperti per 412.400 euro da nuove entrate e per 435.000 euro dalla riallocazione di risorse già disponibili.

Tra gli interventi principali spicca il finanziamento PNRR da 200.000 euro destinato alla messa in sicurezza della scuola primaria Carducci. Ulteriori fondi andranno alla gestione dei parcheggi pubblici e alle esigenze della Polizia municipale. «Garantiamo il mantenimento degli equilibri finanziari senza ricorrere a nuovo indebitamento o a un’ulteriore applicazione dell’avanzo di amministrazione», ha sottolineato Paraggio.

In aula è stato inoltre avviato il percorso per il bilancio di previsione 2027-2029, puntando su una programmazione sostenibile. «Mantenere i conti in ordine non significa rinunciare a investire – ha concluso l’assessore – ma creare le condizioni per farlo in maniera seria e duratura per la comunità biellese».

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