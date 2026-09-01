Dall’11 al 13 settembre la città di Biella si trasforma nel cuore pulsante del dibattito culturale contemporaneo con il ritorno di #fuoriluogo.

Biella diventa capitale della cultura: al via #fuoriluogo

E’ il festival letterario che ogni anno richiama scrittori, giornalisti, artisti e pensatori. Per un intero fine settimana, le vie del centro e diversi spazi suggestivi del territorio biellese diventano il palcoscenico di dialoghi, reading, spettacoli e momenti di confronto aperti a tutti. L’iniziativa non si limita a celebrare la letteratura, ma invita l’intera comunità a esplorare nuove idee e a riscoprire la bellezza del territorio attraverso la lente della cultura.

La vera forza della manifestazione risiede nella sua natura diffusa e continuativa. Il festival, infatti, travalica i confini dei tre giorni principali grazie a una ricca programmazione che si estende per diverse settimane. Il percorso prende il via già nei primi giorni di settembre con il ciclo Aspettando #fuoriluogo, una serie di mostre e appuntamenti preparatori che coinvolgono numerosi comuni della provincia. Subito dopo il weekend centrale, l’attenzione si sposta verso i lettori di domani con la sezione Kids&Young, ricca di workshop ed eventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. A completare l’offerta intervengono infine le serate OFF, speciali incontri disseminati tra la seconda metà di settembre e l’inizio di novembre, pensati per prolungare l’atmosfera del festival ben oltre la sua conclusione ufficiale.

Il cartellone di quest’anno propone oltre ottanta appuntamenti e la partecipazione di più di settanta ospiti di primo piano nel panorama culturale italiano. Che si tratti di appassionati di libri o di semplici curiosi desiderosi di vivere un’esperienza stimolante, #fuoriluogo rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera viva e per vivere un settembre all’insegna delle idee, della convivialità e della scoperta delle eccellenze locali.

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