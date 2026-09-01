AttualitàBiella
Biella diventa capitale della cultura: al via #fuoriluogo
Dall’11 al 13 settembre la città di Biella si trasforma nel cuore pulsante della cultura
Dall’11 al 13 settembre la città di Biella si trasforma nel cuore pulsante del dibattito culturale contemporaneo con il ritorno di #fuoriluogo.
Biella diventa capitale della cultura: al via #fuoriluogo
E’ il festival letterario che ogni anno richiama scrittori, giornalisti, artisti e pensatori. Per un intero fine settimana, le vie del centro e diversi spazi suggestivi del territorio biellese diventano il palcoscenico di dialoghi, reading, spettacoli e momenti di confronto aperti a tutti. L’iniziativa non si limita a celebrare la letteratura, ma invita l’intera comunità a esplorare nuove idee e a riscoprire la bellezza del territorio attraverso la lente della cultura.
La vera forza della manifestazione risiede nella sua natura diffusa e continuativa. Il festival, infatti, travalica i confini dei tre giorni principali grazie a una ricca programmazione che si estende per diverse settimane. Il percorso prende il via già nei primi giorni di settembre con il ciclo Aspettando #fuoriluogo, una serie di mostre e appuntamenti preparatori che coinvolgono numerosi comuni della provincia. Subito dopo il weekend centrale, l’attenzione si sposta verso i lettori di domani con la sezione Kids&Young, ricca di workshop ed eventi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. A completare l’offerta intervengono infine le serate OFF, speciali incontri disseminati tra la seconda metà di settembre e l’inizio di novembre, pensati per prolungare l’atmosfera del festival ben oltre la sua conclusione ufficiale.
Il cartellone di quest’anno propone oltre ottanta appuntamenti e la partecipazione di più di settanta ospiti di primo piano nel panorama culturale italiano. Che si tratti di appassionati di libri o di semplici curiosi desiderosi di vivere un’esperienza stimolante, #fuoriluogo rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi in un’atmosfera viva e per vivere un settembre all’insegna delle idee, della convivialità e della scoperta delle eccellenze locali.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato
Bb
1 Settembre 2026 at 16:08
capitale dell incuria si della cultura esagerati