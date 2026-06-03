Alla scuola media Marconi di Biella anno scolastico già chiuso.

Biella: chiusa per lavori la scuola media Marconi

Si è staccata una finestra lunedì. E per fortuna nessuno è stato ferito in quanto la scuola era chiusa per il ponte del 2 giugno. Già un anno fa si era verificato un altro problema. Da qui la decisione del Comune di procedere a un controllo generale dei serramenti.

Per gli ultimi giorni di scuola si è deciso che i ragazzi potranno trovare posto alla Salvemini.Durante le vacanze si procederà ai controlli.

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