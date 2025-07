Be Natural/Be Wild, torna il concorso dedicato agli artisti naturalisti

Un concorso d’arte che mette al centro gli artisti e il loro rapporto con la “wilderness”: è questa la formula di “Be Natural/Be Wild”, il concorso promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito di “Selvatica – Arte e Natura in Festival” che tornerà ad animare il Polo culturale di Biella Piazzo a partire da aprile 2026.

Il concorso, che ha per scadenza il 16 gennaio 2026 per l’invio delle opere partecipanti, rappresenta un invito a valorizzare il tema della natura e si collega in modo stretto a Selvatica in un processo di mutua visibilità attraverso l’obiettivo comune di riconnettersi al mondo naturale e alle emergenze che lo minacciano facendo dell’arte un motore di trasformazione di comportamenti e attitudini.

Quest’anno inoltre il concorso ha scelto di invitare artisti e artiste a lavorare su un tema molto particolare e stimolante il binomio tempo/natura in tutte le sue forme: ciclico, soggettivo, biologico, collettivo, scientifico o simbolico.

Il tempo scandisce la vita della Natura e dell’uomo fin dalle sue origini ed è stato da sempre oggetto di indagine da parte tanto di matematici e scienziati quanto di filosofi e artisti.

L’alternarsi del giorno e della notte, il ciclo delle stagioni, la memoria atavica degli esseri viventi, la loro capacità di adattamento sono espressioni di un concetto convenzionalmente misurabile ma nello stesso tempo così astratto da aver stimolato la creatività delle menti di tutti i tempi.

Le opere proposte potranno utilizzare liberamente linguaggi tradizionali o sperimentali per affrontare la tematica del tempo inteso come processo naturale, fenomeno in qualche modo condizionabile o esperienza percettiva e il modo in cui questo si confronta con la Natura.

“In un tempo dominato da ritmi incalzanti e da una percezione sfuggente della realtà l’arte si configura quindi come uno spazio privilegiato per una riflessione profonda e innovativa, divenendo così capace di generare nuove prospettive estetiche e critiche da rintracciare nei luoghi, nei corpi, nei gesti e nelle assenze” spiega la Presidente dalla giuria Carla Testore.

Grazie a questa iniziativa inoltre Biella si pone al centro della scena artistica con una proposta ormai consolidata e agli obiettivi ONU 2030 a cui la città si ispira in quanto Città Creativa Unesco simboleggiata dal logo del Terzo Paradiso, sintesi perfetta di artificio e natura.

“Con il concorso Be natural Be Wild e con la nuova edizione di Selvatica prosegue il percorso di valorizzazione del Polo culturale di Biella Piazzo intrapreso negli ultimi anni con le grandi mostre nei palazzi Gromo Losa e Ferrero – spiega il Presidente della Fondazione Michele Colombo – un percorso che sta dando importanti risultati di pubblico e che sta coinvolgendo tutto il territorio in modo attivo. Ci aspettiamo una buona partecipazione all’iniziativa e che questa possa fare da ulteriore volano alla scoperta e valorizzazione del Biellese”.

La partecipazione al concorso è gratuita ed è riservata a pittori, disegnatori e scultori maggiorenni, italiani e stranieri residenti in Italia.

Per la partecipazione al concorso è necessario presentare i seguenti materiali:

l’immagine dell’opera (definizione 300 dpi formato .jpeg);

– dimensione massima dell’opera: base più altezza 300 cm;

– didascalia dell’opera: titolo, tecnica, dimensioni;

– testo illustrativo dell’opera in concorso massimo 2500 caratteri spazi inclusi;

– curriculum vitae completo con evidenziate mostre sia personali che collettive, curatori e luoghi di esposizione e date;

– 10 immagini di opere realizzate per meglio comprendere l’attività dell’artista oppure, nel caso in cui l’opera presentata per la partecipazione al concorso sia all’interno di ciclo artistico, per comprendere l’idea dell’opera presentata (definizione 300 dpi formato .jpeg);

– scheda di iscrizione con i dati relativi all’autore (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail);

Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tipo di tecnica e linguaggio artistico su tela e su carta o altri supporti (disegno, pittura, incisione, acquerello, collage, etc), la fotografia artistica e la scultura (la dimensione “totale” della scultura dovrà essere contenuta in un parallelepipedo virtuale, sia in verticale che orizzontale, delle dimensioni massime di cm 60 x 60 x 80).

Le opere in concorso verranno valutate da una giuria così composta:

Presidente di Giuria dott.ssa Carla Testore;

Rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella;

Esponenti Gallerie: Lorenza Salamon (Salamon Fine Art di Milano) – Aristide Athanassiou (A.MORE Gallery di Milano) – Irene Finiguerra (BI-BOx Art Space di Biella) – Alessio Moitre (Galleria Moitre di Torino).

Le opere finaliste saranno protagoniste di una mostra collettiva all’interno di “Selvatica – Arte e Natura in Festival” e saranno inserite in catalogo.

La giuria assegnerà a proprio insindacabile giudizio i seguenti riconoscimenti:

– primo premio: acquisizione dell’opera da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e facoltà di avere una mostra personale nella edizione di “Selvatica – Arte e Natura in Festival” immediatamente successiva alla premiazione;

– premio gallerie: mostra personale dell’artista selezionato dalle gallerie A.MORE Gallery di Milano, BI-BOx Art Space di Biella, Salamon Fine Art di Milano, Galleria Moitre di Torino.

La giuria potrà eventualmente non assegnare il premio Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e/o le singole gallerie potranno non selezionare artisti da premiare o eventualmente selezionare più artisti proponendo non una mostra personale, ma una collettiva.

La premiazione avverrà a Biella durante l’inaugurazione di “Selvatica – Arte e Natura in Festival”. Le opere selezionate verranno esposte all’interno del festival e saranno inserite nel catalogo del festival stesso.

Per maggiori informazioni su questi aspetti si invita a consultare il bando di concorso.

Le opere che saranno selezionate per la mostra dovranno essere inviate alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella (via Garibaldi 17 – 13900 Biella) previa comunicazione da parte della Fondazione stessa.

La documentazione, pena l’esclusione, dovrà pervenire tramite e-mail entro le ore 17.30 del 16 gennaio 2026, all’indirizzo alberto.panzanelli@fondazionecrbiella.it, con oggetto: “Be Natural/Be Wild”. Non verranno accettate altre modalità di invio del materiale per la partecipazione al concorso.

