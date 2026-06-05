Attualità
Autobus contro camion a Valle Mosso
Nessun ferito, ma danni ai mezzi. Sul posto la polstrada di Biella per i rilievi
Incidente ieri tra un autobus Atap di linea contro un camion. I due mezzi pesanti si sono scontrati mentre affrontavano una curva. Non ci sono stati feriti, ma danni ai mezzi.
Sul posto la Polstrada per gli accertamenti del caso.
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