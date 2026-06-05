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Autobus contro camion a Valle Mosso

Nessun ferito, ma danni ai mezzi. Sul posto la polstrada di Biella per i rilievi

Pubblicato

7 secondi fa

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Atap investe: 30 nuovi autobus in arrivo entro un anno
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Incidente ieri tra un autobus Atap di linea contro un camion. I due mezzi pesanti si sono scontrati mentre affrontavano una curva. Non ci sono stati feriti, ma danni ai mezzi.

Sul posto la Polstrada per gli accertamenti del caso.

 

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