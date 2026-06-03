Atletica Santhià in pista con Esordienti Ragazzi e Cadetti

Atletica Santhià attiva a livello giovanile dagli Esordienti fino ai Cadetti.

Le furie rosse hanno preso parte alle prove del Gp Esordienti Biella Vercelli sia a Vercelli che a Strona con un buon numero di giovani atleti.

Dopo la gara debutto a Vercelli, Cadetti e Ragazzi si sono dati appuntamento nelle scorse settimane a Strona.

Aida Ahmed nel salto in lungo ha piazzato un 3.72 metri Ragazze che le è valso il quinto posto. Nei 60 invece ha fermato il crono sul tempo di 9”3. Martina Franciscono sempre nei 60 ha fermato il crono in 10”1 prendendo parte al salto in lungo con la misura 2.82. Tra i Ragazzi Jacopo Cavagliano ha fatto registrare un 9”7 nei 60 e un salto di 3.16 nel lungo.

Tra i Cadetti Lorenzo Ferrarese ferma il crono sul tempo di 10”5 negli 80, Alessandro Ravarino fa segnare un 11’7, mentre Sofia Guarino 12”3 tra le Cadette. Per lei anche la misura di 7.05 nel getto del peso di 3 chili.

Atletica Santhià presente anche al Cds Ragazzi e Ragazze di Ivrea. Aida Ahmed nel salto in lungo fa segnare un 3.51 metri, Martina Franciscono nei 60 metri ferma il crono sul 10”39. Jacopo Cavagliano nei 60 ferma il crono sul 10 netti, mentre debutta Aathhisyan Arulkamaran con un 10.89 sempre nei 60 metri.