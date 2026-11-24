Venerdì 20 novembre il Consiglio della Fondazione Biella Master delle Fibre Nobili, presieduto da Luciano Barbera e con la presenza del Direttore Giovanni Schiapparelli, ha selezionato i laureati che parteciperanno alla trentaseiesima edizione del corso.

Assegnate sei borse studio per Biella Master Fibre

Anche quest’anno sono state assegnate sei borse di studio di 6.000 Euro ciascuna. In particolare, una borsa di studio è stata intitolata a Filippo Buratti per volontà del figlio Federico, Consigliere della Fondazione, ed una in memoria di Pier Giuseppe Alvigini, offerta dal Vice Presidente Luca Alvigini e dal figlio Matteo. I nuovi masterini che hanno superato brillantemente le prove di selezione, sono: Serena Baldacci, 26 anni di Firenze, laureata in Fashion System Design presso l’Università di Firenze; Elisa Borelli, 23 anni di Borgomanero, laureata in Fashion Business Digital Communication & Media presso l’Istituto Marangoni di Milano; Ludovica Fabrizi, 22 anni di Roma, laureata in Scienze della Moda e del Costume presso l’Università La Sapienza di Roma; Vittoria Ghirardi, 28 anni di Biella, laureata in Traduzione Specialistica e Interpretariato presso l’Università di Pisa; Lorenzo Moretti, 24 anni di Perugia, laureato in Management per l’Impresa presso l’Università Cattolica di Milano; Chiara Pillon, 25 anni di Borgosesia, laureata in Teoria e Storia delle Arti e dell’Immagine presso l’Università Vita Salute San Raffaele di Milano. A partire da gennaio i sei borsisti inizieranno un percorso di alta formazione della durata di 13 mesi caratterizzato da studi teorici e da stage presso aziende italiane e straniere che sostengono il Master. La possibilità di completare il percorso di studi attraverso esperienze internazionali soprattutto in Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Perù, Regno Unito e Cina fanno del Master un percorso formativo di respiro internazionale unico nel suo genere. Il Biella Master delle Fibre Nobili è stato ideato nel 1986 dall’imprenditore Luciano Barbera e ad oggi si sono diplomati 125 studenti che occupano posizioni di rilievo presso prestigiose aziende operanti nel settore tessile/abbigliamento.

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