ASL di Biella: due Open Day dedicati alla vaccinazione anti-HPV

La prevenzione oncologica torna al centro delle attività sanitarie territoriali. L’ASL di Biella ha organizzato due giornate straordinarie Open Day dedicate alla vaccinazione contro il Papillomavirus umano (HPV), rivolte in via prioritaria alle ragazze e ai ragazzi nati negli anni 2011 e 2012.

Gli appuntamenti si terranno venerdì 13 e venerdì 27 novembre 2026, dalle ore 12:00 alle 18:00, presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI in via Don Luigi Sturzo 20 a Biella. L’accesso sarà completamente gratuito e senza necessità di prenotazione; basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria.

L’iniziativa, curata dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) diretto dalla dott.ssa Marina Lattuada, punta a offrire alle famiglie un’opportunità semplice e diretta per aderire a una profilassi fondamentale. Come evidenziato dagli specialisti, il virus HPV è una delle cause principali di infezioni a trasmissione sessuale, e il vaccino rappresenta lo strumento più efficace per prevenire fino al 90% dei tumori correlati, tra cui quelli della cervice uterina, della vulva, del pene e del cavo orale.

Il vaccino è sicuro, privo di DNA virale e raccomandato preferibilmente prima dell’inizio dell’attività sessuale per garantire la massima efficacia protettiva, sebbene resti utile anche in seguito. Per i ragazzi fino a 14 anni il ciclo prevede due dosi. L’ASL ricorda inoltre che la vaccinazione non sostituisce i programmi di screening periodici, ma si integra in essi per garantire una tutela della salute a lungo termine.

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