L’ASL di Biella ha ottenuto un prestigioso successo nazionale a Roma.

Asl Biella: premio a Roma per la comunicazione digitale

In occasione degli Stati Generali della Comunicazione Pubblica Digitale, l’azienda sanitaria si è classificata al secondo posto assoluto del premio “Smartphone d’Oro 2026”. Questo riconoscimento, promosso da Fondazione Italia Digitale, premia le migliori esperienze di innovazione e trasformazione digitale nella Pubblica Amministrazione. Il concorso ha visto la candidatura di settanta realtà pubbliche da tutta Italia. La valutazione è stata espressa da una Giuria Scientifica e dal voto popolare, che ha registrato oltre ventimila preferenze. Il primo posto è andato alla Regione Puglia, mentre la Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici di Prevenzione si è piazzata al terzo posto.

A salire sul secondo gradino del podio è stato l’”Onco Full Digital Project”, un modello sviluppato dal Day Hospital Centralizzato dell’Ospedale di Biella. Si tratta di uno dei percorsi di digitalizzazione delle terapie oncologiche ed ematologiche più avanzati in Italia. Il sistema integra la prescrizione informatizzata con pompe infusionali intelligenti per la somministrazione dei farmaci. Questo processo completamente digitale azzera il rischio clinico, aumenta la sicurezza delle cure e garantisce la totale tracciabilità delle procedure. Nel corso del 2025 il progetto ha permesso di seguire in modo personalizzato oltre mille pazienti in trattamento.

Questo straordinario risultato è il frutto di un lavoro di squadra pluriennale. Il percorso ha coinvolto l’Ingegneria Clinica, l’Oncologia, l’Ematologia, la Farmacia Ospedaliera, i Sistemi Informativi, la Direzione delle Professioni Sanitarie e l’Ufficio Comunicazione. I referenti del progetto sono Alberto Petti, responsabile dell’Ingegneria Clinica, e Marisa Beltramo, coordinatrice infermieristica del Dipartimento di Oncologia diretto dal dottor Francesco Leone.

I professionisti dell’ASL sottolineano come la tecnologia permetta di avere una visione d’insieme immediata, ottimizzando i tempi a beneficio dei malati. La digitalizzazione riduce le attività ripetitive e consente agli operatori di concentrarsi sulla cura e sull’assistenza, offrendo maggiore serenità a tutto il personale. La responsabile della comunicazione, Margherita Borello, ha espresso grande soddisfazione per questo traguardo, ringraziando i cittadini e i colleghi che hanno sostenuto il progetto con il loro voto. Anche il Direttore Generale dell’ASL di Biella, Mario Sanò, ha voluto applaudire il personale. Sanò ha evidenziato come questo premio dimostri la capacità della sanità biellese di esprimere competenze di livello nazionale, trasformando le idee in realtà concrete per innalzare la qualità delle cure offerte alla comunità.

I dettagli e la presentazione dell’iniziativa sono disponibili nel video dedicato al progetto sul canale ufficiale: https://youtu.be/ixprka5l1u8

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