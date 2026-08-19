Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri a Biella, dove la tempestività e la particolare sensibilità dei Carabinieri hanno evitato conseguenze peggiori per un’anziana Signora di 84 anni.

Anziana disorientata soccorsa dai carabinieri.

La richiesta di aiuto è pervenuta alla Centrale Operativa dei Carabinieri tramite l’esercente di un bar di Biella. La titolare, insospettita dal comportamento della donna entrata nel locale in evidente stato di panico e disorientamento, ha prontamente contattato il numero di emergenza. Sul posto è giunta in pochissimi minuti una pattuglia della Stazione Carabinieri di Biella. I militari, con grande umanità, tatto e pazienza, si sono subito adoperati per instaurare un dialogo con l’anziana Signora, riuscendo a calmarla e a infonderle la sicurezza di cui aveva bisogno in un momento di forte fragilità. Una volta rassicurata la donna e garantite le sue condizioni di sicurezza, i Carabinieri hanno richiesto l’intervento del personale sanitario per i controlli di rito. L’anziana è stata quindi accompagnata a scopo precauzionale presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella per gli accertamenti del caso, dove è stata riaffidata all’affetto del figlio, giunto poco dopo sul posto. L’episodio testimonia ancora una volta il fondamentale ruolo di vicinanza e supporto alla cittadinanza svolto quotidiana dall’Arma dei Carabinieri

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