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Animale investito a capriolo a Valle Mosso

Danni soltanto ai mezzi, sul posto i carabinieri per i rilievi del caso

Pubblicato

13 secondi fa

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Animale investito un capriolo a Valle Mosso. Auto danneggiato. Si tratta di una Mini Cooper. Alla guida un uomo di Valdilana.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

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