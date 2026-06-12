AttualitàValli Mosso e Sessera
Animale investito a capriolo a Valle Mosso
Danni soltanto ai mezzi, sul posto i carabinieri per i rilievi del caso
Animale investito un capriolo a Valle Mosso. Auto danneggiato. Si tratta di una Mini Cooper. Alla guida un uomo di Valdilana.
Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Giro di vite sull’indifferenziato, raccolta solo ogni 15 giorni
Biella2 giorni fa
Bimba morsa al volto da un cane: soccorsa e portata in ospedale
Basso Biellese2 giorni fa
Terribile schianto tra auto e moto, muore centauro di soli 46 anni
Cronaca1 giorno fa
Allevatore travolto da una mucca: ricoverato in codice rosso
Attualità1 giorno fa