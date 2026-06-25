AttualitàBiella
Ancora cielo sereno e grande caldo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno
Ancora cielo sereno e grande caldo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 25 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Ancora cielo sereno e grande caldo
Nella notte il cielo si presenta sereno, con una copertura nuvolosa minima. Le temperature si attestano intorno ai 24,4°C, mentre la temperatura percepita è leggermente superiore, attorno ai 24,8°C. La velocità del vento risulta moderata, con raffiche che non superano i 9 km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni è contenuta, con valori che scenderanno al 20%.
Durante la mattina, il meteo continua a essere seweno, con una temperatura che sale fino a 30,8°C. La temperatura percepita può arrivare a 33,2°C. La velocità del vento aumenta leggermente, mantenendosi intorno ai 8,7 km/h. Le probabilità di precipitazioni rimangono basse.
Nel pomeriggio non si prevedono variazioni significative, con temperature che si mantengono attorno ai 30,6°C. La velocità del vento varia, raggiungendo punte di 9,4 km/h. La probabilità di precipitazioni è compresa tra il 16% e il 21%, con accumuli minimi.
La sera vede un cambiamento del meteo, con condizioni di cielo coperto. Le temperature scendono, raggiungendo circa 24,6°C. La velocità del vento si riduce, ma la probabilità di precipitazioni rimane presente, con un valore attorno al 53%. La notte si chiude con un’ulteriore diminuzione delle temperature e una copertura nuvolosa variabile.
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