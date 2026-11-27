Quando si parla di digitalizzazione, si tende spesso a considerare il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) come uno strumento al servizio dell’industria. In realtà, il digitale rappresenta esso stesso una filiera articolata, composta da imprese, professionisti e competenze differenti, che contribuiscono in modo complementare alla competitività del sistema produttivo.

A confermarne la rilevanza sono anche i numeri. Secondo il rapporto Il Digitale in Italia 2026 di Anitec-Assinform, nel 2025 il mercato digitale italiano ha raggiunto 84,4 miliardi di euro, con una crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente. L’ecosistema ICT nazionale conta 132.832 imprese e oltre 638.000 addetti, a dimostrazione di un settore che rappresenta una componente importante dell’economia italiana.

È una riflessione emersa anche durante l’incontro “Competere insieme: unire le Imprese, rinforzare le filiere, guardare al futuro”, organizzato da Unione Industriale Biellese, che ha posto al centro del confronto il valore della collaborazione tra imprese e il rafforzamento delle filiere territoriali.

“Pensiamo a un’azienda manifatturiera che decide di digitalizzare un processo produttivo – osserva Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di UIB –. Dietro a quel progetto possono esserci realtà specializzate nello sviluppo software, nelle infrastrutture cloud, nella cybersecurity, nell’integrazione dei sistemi e nell’analisi dei dati. Sono competenze diverse ma strettamente interconnesse, che devono dialogare per raggiungere un obiettivo comune”.

Specializzazione e collaborazione: le sfide della filiera ICT

Il settore ICT sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata da una crescente complessità tecnologica e da una velocità di innovazione che impone alle imprese un continuo adattamento. Una delle principali sfide riguarda la specializzazione. L’evoluzione delle tecnologie rende sempre più difficile per una singola azienda possedere internamente tutte le competenze necessarie per affrontare progetti articolati.

“Le imprese del nostro settore devono essere capaci di individuare e sviluppare le proprie competenze distintive, riconoscendo allo stesso tempo il valore delle professionalità complementari. Non è necessario fare tutto da soli: è fondamentale saper costruire collaborazioni efficaci con altre realtà specializzate”.

A questa complessità si aggiunge la rapidità del cambiamento tecnologico. L’intelligenza artificiale rappresenta oggi uno degli esempi più evidenti: non sta modificando soltanto i prodotti e i servizi che le aziende ICT possono offrire, ma anche i processi organizzativi, le modalità di lavoro e gli stessi modelli di business.

Secondo Anitec-Assinform, nel 2025 il mercato italiano delle tecnologie di intelligenza artificiale ha raggiunto 1,38 miliardi di euro, registrando una crescita del 47,6% rispetto al 2024. Una dinamica che evidenzia la velocità con cui stanno evolvendo alcune delle principali tecnologie digitali.

Le imprese tecnologiche sono quindi chiamate a innovare continuamente, investendo in ricerca, aggiornamento e capacità di anticipare le esigenze del mercato.

Un ulteriore elemento centrale è rappresentato dalla sicurezza e dall’affidabilità delle infrastrutture digitali. La crescente dipendenza delle imprese dai sistemi informativi rende la cybersecurity e la continuità operativa fattori strategici, con conseguenze che possono estendersi ben oltre l’ambito tecnologico.

Il Cyber Index PMI 2025, promosso da Confindustria e Generali con il contributo scientifico del Politecnico di Milano e la partnership istituzionale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, evidenzia come soltanto il 16% delle PMI analizzate abbia raggiunto un livello maturo nella gestione della sicurezza informatica. Il livello medio di consapevolezza si attesta a 55 punti su 100, ancora al di sotto della soglia di sufficienza individuata dall’indagine.

“Oggi un problema informatico può arrivare a compromettere la continuità produttiva di un’impresa. Questo comporta una responsabilità crescente per le aziende ICT, che non devono limitarsi a fornire soluzioni tecnologiche, ma devono essere capaci di accompagnare i clienti con competenza, affidabilità e visione di lungo periodo” aggiunge Tolu.

In questo scenario, collaborazioni strutturate, partnership e, dove opportuno, percorsi di aggregazione possono contribuire a rafforzare il settore, consentendo alle imprese di raggiungere una maggiore massa critica e di affrontare progetti e mercati più complessi.

Le competenze come principale patrimonio delle imprese tecnologiche

La crescente specializzazione rende lo sviluppo delle competenze uno degli elementi determinanti per il futuro dell’ICT. A differenza di altri settori, nei quali una parte rilevante del patrimonio aziendale è rappresentata da beni materiali e impianti, nelle imprese tecnologiche il valore risiede soprattutto nelle conoscenze e nelle capacità delle persone.

“Il principale patrimonio delle nostre aziende sono le competenze professionali. Ma si tratta di un patrimonio che deve essere continuamente alimentato, perché le conoscenze tecnologiche evolvono rapidamente e richiedono un aggiornamento costante” spiega Tolu.

La necessità di investire nelle professionalità digitali emerge anche dal confronto europeo.

Secondo Eurostat, nel 2025 gli specialisti ICT rappresentavano il 3,8% degli occupati in Italia, contro una media del 5% nell’Unione Europea. Un divario che evidenzia la necessità di rafforzare la disponibilità di competenze tecnologiche nel nostro Paese.

Anche sul fronte della formazione esistono margini di miglioramento. Secondo l’Annuario Statistico Italiano 2025 dell’ISTAT, nel 2023 soltanto il 17,8% delle imprese italiane con almeno 10 addetti aveva organizzato corsi per sviluppare o aggiornare le competenze ICT del personale.

La formazione non può quindi essere considerata un’attività occasionale, ma deve diventare una componente strutturale della strategia aziendale.

Questo significa investire nella crescita delle persone già presenti nelle organizzazioni, ma anche rafforzare la collaborazione con scuole, università ed enti di formazione, contribuendo ad avvicinare i giovani alle professioni digitali e a sviluppare le competenze richieste dal mercato.

Per un territorio come il Biellese, tradizionalmente caratterizzato da una forte cultura manifatturiera, la disponibilità di competenze tecnologiche qualificate rappresenta un elemento importante per sostenere l’innovazione e la competitività delle imprese.

Riconoscere e valorizzare la qualità delle aziende ICT

Accanto alla formazione emerge un’altra sfida fondamentale: rendere riconoscibile la competenza e l’affidabilità delle imprese tecnologiche.

Il mercato ICT presenta infatti una particolare complessità. Chi acquista un servizio digitale spesso non possiede le conoscenze tecniche necessarie per valutarne pienamente la qualità, soprattutto quando si tratta di soluzioni articolate o di servizi destinati a garantire il funzionamento di processi aziendali essenziali.

Questa asimmetria informativa può portare le imprese a valutare i fornitori principalmente sulla base del prezzo, senza considerare adeguatamente altri elementi determinanti.

“La scelta di un partner tecnologico dovrebbe basarsi non soltanto sul costo del servizio, ma anche sulla competenza, sull’organizzazione e sulla capacità di garantire affidabilità nel tempo – consiglia Tolu -. Quando un’impresa affida a un fornitore la gestione di sistemi fondamentali per la propria attività, sta costruendo un rapporto strategico che richiede professionalità e fiducia”.

Diventa quindi importante promuovere criteri di valutazione oggettivi e verificabili.

Le certificazioni, come ISO 9001 per la gestione della qualità e ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni, rappresentano strumenti utili, così come le competenze professionali documentate, i processi organizzativi, le referenze e la capacità di garantire assistenza e continuità operativa.

Non si tratta di distinguere le aziende esclusivamente in funzione delle loro dimensioni. Anche le piccole realtà e i professionisti indipendenti possono esprimere livelli di eccellenza.

La sfida è piuttosto quella di sviluppare una cultura del mercato in cui la qualità sia riconoscibile attraverso elementi concreti e non dipenda soltanto dalla percezione o dalla relazione personale.

“Le competenze devono poter essere dimostrate e riconosciute. Questo è fondamentale sia per tutelare le imprese che acquistano servizi tecnologici, sia per valorizzare gli operatori che investono seriamente in formazione, organizzazione e qualità” sottolinea Tolu.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook