Ancora paura in Valle Cervo, dove le ricerche di un anziano di oltre ottant’anni si sono messe in moto nel primo pomeriggio di oggi, 6 ottobre.

Altro anziano disperso in Valle Cervo: è un 80enne

L’uomo si era allontanato per una passeggiata nei boschi di Piedicavallo senza più fare ritorno a casa.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro per l’ora di pranzo. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi: sul campo operano congiuntamente Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Carabinieri, Guardia di Finanza e personale del 118, uniti nelle operazioni di perlustrazione dei sentieri montani.

La vastità dell’area boschiva ha reso necessario l’impiego di strumentazioni tecnologiche avanzate. Per scandagliare i pendii più impervi sono entrati in azione i droni dotati di telecamere per la mappatura termica e dei sentieri, mentre l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco sta effettuando sorvoli a bassa quota per individuare eventuali tracce dall’alto. Al momento, purtroppo, le ricerche non hanno dato esito e dell’uomo non risultano tracce. Le squadre di soccorso continueranno a battere la zona anche con il calare del buio, sfruttando le torce e i visori notturni nella speranza di un rapido e positivo epilogo della vicenda.

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