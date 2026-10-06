AttualitàValle Cervo
Altro anziano disperso in Valle Cervo: è un 80enne
Le ricerche avviate nel pomeriggio finora non hanno dato esito positivo
Ancora paura in Valle Cervo, dove le ricerche di un anziano di oltre ottant’anni si sono messe in moto nel primo pomeriggio di oggi, 6 ottobre.
Altro anziano disperso in Valle Cervo: è un 80enne
L’uomo si era allontanato per una passeggiata nei boschi di Piedicavallo senza più fare ritorno a casa.
A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal mancato rientro per l’ora di pranzo. Immediata la mobilitazione della macchina dei soccorsi: sul campo operano congiuntamente Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, Carabinieri, Guardia di Finanza e personale del 118, uniti nelle operazioni di perlustrazione dei sentieri montani.
La vastità dell’area boschiva ha reso necessario l’impiego di strumentazioni tecnologiche avanzate. Per scandagliare i pendii più impervi sono entrati in azione i droni dotati di telecamere per la mappatura termica e dei sentieri, mentre l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco sta effettuando sorvoli a bassa quota per individuare eventuali tracce dall’alto. Al momento, purtroppo, le ricerche non hanno dato esito e dell’uomo non risultano tracce. Le squadre di soccorso continueranno a battere la zona anche con il calare del buio, sfruttando le torce e i visori notturni nella speranza di un rapido e positivo epilogo della vicenda.
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