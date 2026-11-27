Era partito per una visita al Santuario di Oropa, documentando anche il suo arrivo con una fotografia inviata a un amico, prima che il telefono smettesse improvvisamente di squillare.

Allarme per una scomparsa: 59enne morto per malore

È così che sono scattate le ricerche concluse tragicamente nella mattinata di ieri, mercoledì 25 novembre, con il ritrovamento del corpo senza vita di Raffaele Chiosso all’interno di un locale della struttura biellese.

L’uomo, nato nel 1967, era residente a Ivrea ma domiciliato a Viverone. A dare l’allarme era stato proprio l’amico con cui aveva avuto gli ultimi contatti: Chiosso gli aveva anticipato l’intenzione di recarsi a Oropa e, una volta giunto a destinazione, gli aveva mandato uno scatto per confermare la sua presenza sul posto. Il successivo silenzio, unito alla consapevolezza che l’uomo soffrisse di problemi cardiaci, aveva fatto subito temere il peggio, spingendo l’amico a rivolgersi alle forze dell’ordine.

Imponente la macchina dei soccorsi attivata per rintracciarlo, che ha visto impegnati congiuntamente Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco. Determinante si è rivelata l’analisi delle celle telefoniche: gli accertamenti sul cellulare del 59enne hanno permesso di circoscrivere l’ultima posizione utile proprio nell’area di Oropa, poco prima che il dispositivo risultasse spento.

Le battute di ricerca hanno consentito dapprima di individuare l’automobile dell’uomo parcheggiata all’esterno del complesso monumentale e, poco dopo, di fare la tragica scoperta in uno dei locali del Santuario. Secondo i primi riscontri emersi già nella giornata di ieri, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali, con ogni probabilità un malore improvviso legato alle sue condizioni di salute.

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