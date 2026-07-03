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Alemanno attacca Delmastro: “Nulla è stato fatto sulle carceri”

Inaugurata ieri la sede di Futuro Nazionale a Biella

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5 minuti fa

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Alemanno attacca Delmastro: “Nulla è stato fatto sulle carceri”.

Ieri nel tardo pomeriggio a Biella Futuro Nazionale ha inaugurato la sua sede in via Macchieraldo. Ospite Gianni Alemanno, da pochi giorni uscito dal carcere di Rebibbia dove ha scontato la sua pena.

E subito l’ex sindaco di Roma è partito all’attacco. “Delmastro? Sulle carceri non è stato fatto nulla”. Ribadendo che “il carcere non è uno slogan”.

E ha detto la sua anche sul Governo Meloni: “Se vuole il confronto alzi il telefono e chiami Vannacci”.

Diverse le persone che hanno voluto essere presenti.

 

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