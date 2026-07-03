AttualitàBiella
Alemanno attacca Delmastro: “Nulla è stato fatto sulle carceri”
Inaugurata ieri la sede di Futuro Nazionale a Biella
Alemanno attacca Delmastro: “Nulla è stato fatto sulle carceri”.
Ieri nel tardo pomeriggio a Biella Futuro Nazionale ha inaugurato la sua sede in via Macchieraldo. Ospite Gianni Alemanno, da pochi giorni uscito dal carcere di Rebibbia dove ha scontato la sua pena.
E subito l’ex sindaco di Roma è partito all’attacco. “Delmastro? Sulle carceri non è stato fatto nulla”. Ribadendo che “il carcere non è uno slogan”.
E ha detto la sua anche sul Governo Meloni: “Se vuole il confronto alzi il telefono e chiami Vannacci”.
Diverse le persone che hanno voluto essere presenti.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Attualità3 giorni fa
Uomo trovato morto solo in casa a Candelo
Fuori provincia2 giorni fa
Precipita con la carrozzina elettrica in un dirupo: muore un pensionato di 92 anni
Attualità3 giorni fa
Il mondo della vela piange Mario Janno
Cronaca15 ore fa