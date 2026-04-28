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Al cliente del B&B non piacevano le telecamere esterne

L’uomo ospite della struttura voleva andarsene

Pubblicato

12 secondi fa

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rubano bancomat

Il cliente del B&B voleva andarsene perché aveva notato le telecamere fuori dalla struttura. E’ successo a Biella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per identificare le parti che sono state rese edotte delle facoltà di legge.

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