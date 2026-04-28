Attualità
Al cliente del B&B non piacevano le telecamere esterne
L’uomo ospite della struttura voleva andarsene
Il cliente del B&B voleva andarsene perché aveva notato le telecamere fuori dalla struttura. E’ successo a Biella. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per identificare le parti che sono state rese edotte delle facoltà di legge.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità7 ore fa
Un giovane papà muore ad appena 36 anni
Cronaca2 giorni fa
Studentessa si butta da una finestra della scuola
Biella21 ore fa
Serata danzante stroncata dalla polizia ancor prima di cominciare
Cronaca2 giorni fa
Arrestato allenatore di basket sospettato di molestie a un minore
Attualità2 giorni fa