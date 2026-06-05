Attualità
Agenzia delle Entrate: “Con i Pos 115 milioni di scontrini in più”
Un aumento della base imponibile di 5 miliardi e 300 milioni di euro.
Grazie all’abbinamento dei Pos con i registratori di cassa, al 15 maggio sono stati registrati 115 milioni di scontrini in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento della base imponibile di 5 miliardi e 300 milioni di euro.
Agenzia delle Entrate: “Con i Pos 115 milioni di scontrini in più”
Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone, all’evento per i 50 anni dalla nascita di Sogei: “Dobbiamo essere soddisfatti per questa scelta”
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