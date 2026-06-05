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Agenzia delle Entrate: “Con i Pos 115 milioni di scontrini in più”

Un aumento della base imponibile di 5 miliardi e 300 milioni di euro.

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29 minuti fa

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Vuole pagare lecca lecca col bancomat
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Grazie all’abbinamento dei Pos con i registratori di cassa, al 15 maggio sono stati registrati 115 milioni di scontrini in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un aumento della base imponibile di 5 miliardi e 300 milioni di euro.

Agenzia delle Entrate: “Con i Pos 115 milioni di scontrini in più”

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