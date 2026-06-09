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Affoga al lago d’Orta. Ragazzo grave al Cto

Sedicenne portato in ospedale in gravi condizioni

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14 secondi fa

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Bagnante annega
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Un ragazzo, sui 16 anni, è stato recuperato dall’acqua dopo l’annegamento nel pomeriggio di oggi presso il lido di Gozzano, sul Lago d’Orta. L’allarme è scattato alle 16.25. Il giovane è stato subito soccorso da un’infermiere presente sul posto, che ha avviato le manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore (Dae).
Sono intervenuti immediatamente l’equipe medicalizzata del 118 da Borgomanero e l’elisoccorso decollato da Borgosesia. Al momento del recupero il ragazzo era incosciente. Dopo le prime cure sul posto è stato disposto il trasferimento in elicottero al Cto di Torino. Intervento in corso.

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