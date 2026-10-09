“Addio mia piccola grande Erica”: lutto nella scuola

“Addio mia piccola grande Erica. Siamo stati lancette di un magnifico orologio. Siamo stati lancette della meravigliosa vita che abbiamo vissuto insieme con Vittoria. Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme e ci siamo amati tantissimo. E continueremo a farlo. Camminare da solo senza te sarà difficile, ma so che ora sei felice e libera da quel male terribile e questo mi dà tanta serenità.

Addio mia piccola grande prof. Guarda da lassù i tuoi amatissimi studenti. Li nominavi sempre a casa. Avevi sempre parole bellissime per ognuno di loro”. E’ il messaggio di Andrea Cherchi, marito di Erica Pomati, docente di matematica e fisica al liceo Avogadro di Vercelli. Aveva 52 anni. Si è spenta all’Hospice di Gattinara.

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