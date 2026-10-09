AttualitàFuori provincia
“Addio mia piccola grande Erica”: lutto nella scuola
Si è spenta a 52 anni. Era docente di matematica e fisica.
“Addio mia piccola grande Erica. Siamo stati lancette di un magnifico orologio. Siamo stati lancette della meravigliosa vita che abbiamo vissuto insieme con Vittoria. Abbiamo vissuto momenti bellissimi insieme e ci siamo amati tantissimo. E continueremo a farlo. Camminare da solo senza te sarà difficile, ma so che ora sei felice e libera da quel male terribile e questo mi dà tanta serenità.
Addio mia piccola grande prof. Guarda da lassù i tuoi amatissimi studenti. Li nominavi sempre a casa. Avevi sempre parole bellissime per ognuno di loro”. E’ il messaggio di Andrea Cherchi, marito di Erica Pomati, docente di matematica e fisica al liceo Avogadro di Vercelli. Aveva 52 anni. Si è spenta all’Hospice di Gattinara.
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