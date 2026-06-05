Addio ad Augusto Cesari: il pilota amato anche nel Biellese

La notizia della sua scomparsa ha infatti suscitato molti messaggi di cordoglio sui social della zona. Tra chi lo ha ricordato anche il rallysta Marco Bertinotti. Per Gattinara Cesari non era soltanto un nome legato alle corse: era una figura familiare, conosciuta prima per la sua storia personale e poi per le imprese sportive che lo avevano reso un’icona.

Augusto Cesari ha trascorso quasi metà della sua vita correndo in macchina. È stato a lungo portacolori della Scuderia del Grifone e grande protagonista degli slalom in salita, specialità nella quale ha costruito una carriera fatta di vittorie, record e sfide entrate nella memoria degli appassionati.

Negli anni Ottanta e Novanta fu considerato il “king” degli slalom in salita. Vinse nove titoli italiani nella specialità, cinque dei quali al volante della potentissima Lancia Delta S4. Conquistò inoltre tre scudetti con l’Osella Pa9 Alfa Romeo 2000 e uno con una Dallara X1-9, tra il 1985 e il 1998.

Tra i risultati più significativi della sua carriera si ricordano: