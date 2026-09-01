Addio a Pier Giorgio Bertotto: ha guidato la Mosca Spa.

La Mosca Spa con i suoi collaboratori partecipa al lutto della famiglia di Pier Giorgio Bertotto. Era il presidente dell’azienda. “Ne ricorderemo sempre la presenza, la determinazione e il prezioso contributo”. Pier Giorgio Bertotto aveva 86 anni. Lascia la figlia Silvia con Andrea, Ernesto e Tommaso.

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