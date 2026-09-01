AttualitàBasso Biellese
Addio a Marco Vismara: “Ciao nonno, abbracciami papà”
La toccante frase del nipotino riportata sul manifesto funebre
“Ciao nonno, abbracciami il papà vi vogliamo bene. Stefano”.
Questa la toccante frase per dare l’addio a Marco Vismara di 61 anni. Lascia la mamma Angela, il nipotino Stefano con le famiglie Vismara e Grazian. Il funerale è stato celebrato sabato 29 agosto a Dorzano.
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