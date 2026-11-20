AttualitàBiella
Addio a Guido Donati: uomo buono e gentile
Lascia la moglie e la madre. aveva 58 anni
Addio a Guido Donati: uomo buono e gentile
“Con profonda sofferenza annunciano la scomparsa di un uomo gentile, buono, amante della vita e autoironico”. Così nel manifesto funebre i cari di Guido Donati hanno voluto ricordarlo.
Si è spento all’età di 58 anni. Lascia la moglie Maria Laganà e la madre Mariella Mosca.
Si è spento al Policlinico di Verona. Il funerale sarà celebrato oggi a Oropa.
La famiglia chiede non fiori, ma segni concreti alla ricerca oncologica.
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