Addio a Guido Donati: uomo buono e gentile

“Con profonda sofferenza annunciano la scomparsa di un uomo gentile, buono, amante della vita e autoironico”. Così nel manifesto funebre i cari di Guido Donati hanno voluto ricordarlo.

Si è spento all’età di 58 anni. Lascia la moglie Maria Laganà e la madre Mariella Mosca.

Si è spento al Policlinico di Verona. Il funerale sarà celebrato oggi a Oropa.

La famiglia chiede non fiori, ma segni concreti alla ricerca oncologica.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook