Troppo presto, morire a quarant’anni.

Addio a Elisa Vercelli: si è spenta appena quarantenne

E’ il destino toccato a Elisa Vercelli, giovane donna di Borgosesia molto conosciuta e ricordata in questi giorni con grande affetto da amici, conoscenti e persone che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia. La notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove in tanti si sono stretti attorno alla mamma, al papà e a tutti i familiari.

A rilanciare la notizia il sito www.notiziaoggi.it

Il dolore per la scomparsa di Elisa Vercelli si è trasformato in una lunga catena di messaggi sui social. Parole semplici, ma cariche di affetto, che raccontano il segno lasciato da una donna strappata alla vita troppo presto e il senso di smarrimento di fronte a una perdita così grande.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook