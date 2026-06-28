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Addio a Elisa Vercelli: si è spenta appena quarantenne

Borgosesia in lutto. Tanti i messaggi di cordoglio rivolti alla famiglia.

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Troppo presto, morire a quarant’anni.

Addio a Elisa Vercelli: si è spenta appena quarantenne

E’ il destino toccato a Elisa Vercelli, giovane donna di Borgosesia molto conosciuta e ricordata in questi giorni con grande affetto da amici, conoscenti e persone che hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia. La notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove in tanti si sono stretti attorno alla mamma, al papà e a tutti i familiari.

A rilanciare la notizia il sito www.notiziaoggi.it

Il dolore per la scomparsa di Elisa Vercelli si è trasformato in una lunga catena di messaggi sui social. Parole semplici, ma cariche di affetto, che raccontano il segno lasciato da una donna strappata alla vita troppo presto e il senso di smarrimento di fronte a una perdita così grande.

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