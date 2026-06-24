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Ad Asti sfiorato il 6 al Superenalotto

Arriva comunque una bella vincita in Piemonte all’ultimo concorso.

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17 secondi fa

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Il SuperEnalotto premia il Piemonte. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di martedì 23 giugno 2026 ad Asti è stato realizzato un “5” da 20.374,71 euro, presso la Tabaccheria in piazza I Maggio, 16.

La spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) per i giochi del Piemonte nell’ultimo anno si conferma a 1,35 miliardi, come riporta un’elaborazione di Agipronews. La stessa stabilità non si riflette nei numeri regionali del SuperEnalotto,

infatti, attualmente la spesa ammonta a 49,5 milioni in calo del 7,8% rispetto ai 53,7 milioni dell’anno precedente.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 25 giugno, sale a 184,2 milioni di euro.

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