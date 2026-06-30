Fare politica significa prima di tutto saper ascoltare. È da questa convinzione che nasce “Voci del Piemonte”, il percorso di confronto promosso dal Gruppo consiliare del Partito Democratico in Consiglio regionale.

A Cossato arriva “Voci del Piemonte”

Venerdì 3 luglio, alle 18, farà tappa nel Biellese con un incontro aperto al pubblico a Villa Ranzoni di Cossato. Dopo la felice esperienza dello scorso anno a Palazzo Ferrero a Biella, quest’anno si è privilegiato il Biellese Orientale.

All’iniziativa parteciperanno la consigliera regionale Emanuela Verzella, in rappresentanza del territorio biellese. Con lei il segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi. Poi la capogruppo in Consiglio regionale Gianna Pentenero e gli altri consiglieri regionali del Partito Democratico. Porteranno i saluti il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo e la segretaria provinciale del Partito Democratico Elisa Francese.

Le dichiarazioni

«Viviamo una fase in cui cresce la distanza tra cittadini e istituzioni – sottolinea Emanuela Verzella –. Per questo crediamo che il nostro compito non sia soltanto portare le istanze dei territori nelle sedi istituzionali, ma anche tornare nei territori per ascoltare direttamente

persone, amministratori, associazioni, imprese e volontari. Solo così si costruiscono politiche realmente utili alle comunità».

L’incontro sarà un’occasione per confrontarsi sulle principali sfide che interessano il Biellese e il Piemonte: dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alle aree interne, dal lavoro allo sviluppo economico, fino alle prospettive delle giovani generazioni e al rafforzamento

dei servizi pubblici.

«Il Biellese – prosegue Verzella – è ricco di energie, competenze e progettualità, ma troppo spesso si scontra con problemi strutturali che richiedono risposte concrete e una Regione capace di programmare e investire. “Voci del Piemonte” vuole essere uno spazio

aperto, nel quale raccogliere idee, bisogni e proposte per costruire insieme un Piemonte più giusto, più vicino ai cittadini e più attento ai territori».

L’iniziativa si inserisce nel tour che il Gruppo regionale del Partito Democratico sta portando avanti in tutte le province piemontesi con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni e comunità locali, facendo dell’ascolto uno strumento permanente dell’azione

politica.

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