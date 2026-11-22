A Biella una domenica fredda e piovosa, ma domani…

La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, si allontana favorendo in Regione l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico oggi a Biella cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 5mm di pioggia nelle prossime ore.

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Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1360m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2020m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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