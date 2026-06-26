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A Biella l’addio a Tina Luisa Tonetti: 99 anni
Vedova Tarricone. Lunedì il funerale
A Biella l’addio a Tina Luisa Tonetti: 99 anni
Si è spenta serenamente Tina Luisa Tonetti, vedova Tarricone. Aveva 99 anni. Lascia la figlia PAtrizia con Vincenzo. I nipoti Matteo e Pietro con le rispettive famiglie. La cognata Marirosa con il marito Franco e la figlia Elena. Il rito funebre sarà celebrato a Biella lunedì 29 luglio alle 10 in cattedrale. La cara Tina sarà tumulata nella tomba di famiglia al cimitero di Brusnengo.
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