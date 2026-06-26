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Biella cerca gli autisti in Marocco: servizio su Mediaset

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45 secondi fa

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A Biella gli autisti si cercano  in Marocco: servizio su Mediaset.

 

Tiene banco la questione.

A fronte della grave carenza di personale, l’azienda di trasporto pubblico locale ha deciso di andare a reclutare all’estero

https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tgcom24/cercasi-autisti-biella-li-trova-in-marocco-patente-e-affitto-pagati_FD00000000535266?fbclid=IwY2xjawSrTABleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeLMn0EQchNW-UlJyXIBSUyPOB4a7WP4z_GjLHz6S_pZuUE4tOFmu-dpUtYi8_aem_uWnwAYfzn42YDyx2NU_tzA

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