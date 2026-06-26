AttualitàBiella
Biella cerca gli autisti in Marocco: servizio su Mediaset
Nel link il video
A Biella gli autisti si cercano in Marocco: servizio su Mediaset.
Tiene banco la questione.
https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/tgcom24/cercasi-autisti-biella-li-trova-in-marocco-patente-e-affitto-pagati_FD00000000535266?fbclid=IwY2xjawSrTABleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeLMn0EQchNW-UlJyXIBSUyPOB4a7WP4z_GjLHz6S_pZuUE4tOFmu-dpUtYi8_aem_uWnwAYfzn42YDyx2NU_tzA
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Indifferenziato ogni 15 giorni, ecco i 40 comuni biellesi coinvolti da luglio
Attualità3 giorni fa
Auto contro moto a Bollengo: muore motociclista biellese
Biella2 giorni fa
Aggredisce un uomo nel dehors di un locale in centro a Biella
Cronaca23 ore fa
Bimbo di tre anni dimenticato sul pianerottolo
Attualità1 giorno fa