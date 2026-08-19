Festeggia il Piemonte con il 10eLotto.

10eLotto: festa in Piemonte con vincita da 20mila euro

Come riporta Agipronews, colpo da 20mila euro a Cuneo nel concorso di martedì 18 agosto. La vincita è stata realizzata con un “8” Doppio Oro e una giocata da 4 euro in un punto vendita di Corso Nizza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,5 miliardi da inizio anno.

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