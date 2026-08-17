Funivia Oropa, il progetto di recupero avanza verso la gara

La Conferenza dei servizi relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per la revisione generale e l’ammodernamento della funivia Oropa – Oropa Sport – Lago del Mucrone si è conclusa positivamente.

«È un passaggio importante, perché conferma che il percorso per il rilancio della funivia di Oropa sta procedendo concretamente – dichiara il Sindaco di Biella, Marzio Olivero –. È stato necessario affrontare un iter articolato, con approfondimenti tecnici e il coinvolgimento di numerosi enti, ma oggi possiamo registrare un risultato che ci permette di guardare con fiducia alla fase successiva. Purtroppo rispetto alle previsioni originarie i tempi si sono dilatati, ma ora abbiamo superato un passaggio fondamentale e continuiamo a lavorare per arrivare alla gara e alla realizzazione di un intervento strategico per Oropa e per tutto il territorio».

Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 12,3 milioni di euro. L’investimento è stato inserito nell’accordo di programma tra Regione Piemonte, Comune e Provincia di Biella, successivamente modificato per adeguarlo al nuovo quadro economico. Il progetto comprende, tra gli altri interventi, l’ammodernamento delle vetture, delle funi, degli argani e degli azionamenti elettrici, oltre agli adeguamenti delle stazioni e delle banchine e agli interventi necessari per la prosecuzione della vita tecnica dell’impianto.

Il percorso amministrativo ha richiesto il coinvolgimento di numerosi soggetti e ulteriori approfondimenti, in particolare sul piano geologico e geomeccanico. Gli esiti delle indagini e la relativa documentazione sono stati trasmessi agli enti coinvolti nel luglio scorso, consentendo di arrivare alla conclusione della Conferenza dei servizi.

Le prescrizioni, le osservazioni e le indicazioni emerse nel corso della Conferenza dovranno essere recepite nel successivo livello progettuale, quello esecutivo.

«Il nostro obiettivo è arrivare alla gara con un progetto solido, verificato e pronto per essere realizzato – conclude il Sindaco Olivero –. La funivia rappresenta un’infrastruttura importante per Oropa e per il turismo biellese. Vogliamo garantirle un futuro stabile e duraturo».

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