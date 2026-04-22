Il vicepresidente Graglia ha ricevuto il campione cuneese Carollo

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Graglia, ha ricevuto oggi a Palazzo Lascaris l’atleta Martino Carollo, campione di sci di fondo classe 2003, originario di Borgo San Dalmazzo (CN). Carollo, azzurro tesserato con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, era accompagnato dalla mamma Cristina Miraglio.

Il vicepresidente ha espresso grande apprezzamento per il percorso sportivo e umano dell’atleta, sottolineando come: “i suoi successi rappresentino motivo di orgoglio non solo per il territorio cuneese, ma per l’intero Piemonte. Lo sport favorisce il lavoro di squadra rafforzando il senso di appartenenza a una comunità. Per queste ragioni, la disciplina sportiva rappresenta uno straordinario strumento educativo, capace di accompagnare le persone, in particolare i più giovani, in un percorso di crescita personale, sociale e civile. L’auspicio è che Martino – conclude Graglia – con l’impegno, la passione e la determinazione già dimostrata, possa raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.

Nel corso dell’incontro sono stati ricordati i recenti e prestigiosi risultati sportivi ottenuti dall’atleta in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, dove ha conquistato una storica medaglia di bronzo nella staffetta 4×7,5 chilometri, oltre a un settimo posto nella prova individuale dei 10 chilometri a tecnica libera.



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