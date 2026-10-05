Schianto frontale sulla provinciale: quattro feriti, due in codice rosso.

Schianto frontale sulla provinciale: quattro feriti, due in codice rosso

Grave incidente stradale sulla strada provinciale 142, nel territorio di Paruzzaro, in provincia di Novara, dove due automobili si sono scontrate frontalmente. Nel sinistro sono rimaste coinvolte complessivamente quattro persone.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui due ambulanze medicalizzate e un mezzo di base. Le condizioni di due feriti sono apparse subito particolarmente serie, rendendo necessario il trasferimento in codice rosso.

Due uomini ricoverati in codice rosso

Come riporta Notizia Oggi, uno dei feriti, un uomo che ha riportato un grave politrauma, è stato trasportato all’ospedale di Borgomanero. Anche un secondo uomo è stato soccorso in codice rosso e accompagnato all’ospedale di Novara.

Le altre due persone coinvolte nell’incidente hanno invece riportato conseguenze meno gravi. Sono state classificate in codice verde e trasferite all’ospedale di Borgomanero per gli accertamenti del caso.

Dinamica ancora da chiarire

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni dei due feriti più gravi. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dello scontro, avvenuto lungo la provinciale.

Le operazioni di soccorso sono proseguite sul posto per consentire la presa in carico di tutte le persone coinvolte.

Foto d’archivio

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