È morto all’ospedale Cto di Torino il giovane di 20 anni rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 novembre, a Buriasco, nel Torinese. Il ragazzo era stato inizialmente soccorso e trasportato al pronto soccorso di Pinerolo, dove le sue condizioni erano apparse subito disperate. In seguito, vista la gravità del quadro clinico, era stato trasferito al centro traumatologico torinese. Nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto nella giornata di domenica 8 novembre.

Schianto sulla provinciale 138 a Buriasco

L’incidente si è verificato intorno alle 19 in località Appendini, lungo la strada provinciale 138. Per cause ancora da chiarire, due automobili si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato particolarmente violento e ha coinvolto complessivamente cinque persone.

Oltre al ventenne, altre quattro persone sono rimaste ferite. Due sono state trasportate in ospedale in codice giallo, mentre per le altre due il quadro clinico è stato classificato in codice verde.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e i carabinieri. Spetterà ai militari ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

Lungo la stessa strada provinciale, pochi giorni fa, un agricoltore di 72 anni aveva perso la vita in un altro incidente.

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