Per mesi celebra messe a Torino, ma non è un prete: smascherato e denunciato.

Per mesi celebra messe a Torino, ma non è un prete: smascherato e denunciato

Per quattro mesi ha celebrato messe in tre parrocchie di Torino, conquistando la fiducia dei fedeli e degli stessi sacerdoti. Ma l’uomo non aveva mai ricevuto l’ordinazione sacerdotale che dichiarava di possedere. L’incredibile vicenda è emersa nel quartiere Pozzo Strada, dove il giovane, di presunte origini egiziane, svolgeva attività religiosa dallo scorso giugno.

La scoperta è arrivata dopo la segnalazione di un parrocchiano, che ha spinto la diocesi a verificare le credenziali del presunto sacerdote. Gli accertamenti hanno fatto emergere una realtà ben diversa da quella raccontata dal giovane. La Curia ha disposto il suo immediato allontanamento e presentato una denuncia alla Procura della Repubblica per un’ipotesi di truffa.

Spetterà ora alla magistratura esaminare la denuncia. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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