Paracadute si apre solo in parte, muore un 35enne.

Paracadute si apre solo in parte, muore un 35enne

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, presso il campo volo in via Lamporo, a Vercelli.

A perdere la vita un ragazzo di 35 anni, deceduto sul posto durante un’attività di volo con il paracadute. Secondo le prime informazioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente. L’esatta dinamica resta ancora da accertare.

L’allarme è scattato alle 14.30. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza da Vercelli, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.

Immagine di repertorio

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