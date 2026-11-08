Fuori provincia
Paracadute si apre solo in parte, muore un 35enne
Tragedia in un campo volo di Vercelli
Paracadute si apre solo in parte, muore un 35enne.
Paracadute si apre solo in parte, muore un 35enne
Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, domenica 8 novembre, presso il campo volo in via Lamporo, a Vercelli.
A perdere la vita un ragazzo di 35 anni, deceduto sul posto durante un’attività di volo con il paracadute. Secondo le prime informazioni, il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente. L’esatta dinamica resta ancora da accertare.
L’allarme è scattato alle 14.30. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza da Vercelli, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità1 giorno fa
Ecco come preparare la vera polenta concia
Cronaca8 ore fa
Alluvione di Valle Mosso, 58 anni fa la tragedia che costò la vita a 58 persone – FOTO
Attualità2 giorni fa
La Provincia di Biella assume: ecco i bandi
Biella2 giorni fa
“Il referendum sul mercato finisce nel cestino, Biella non si piega ai professionisti del no”
Biella2 giorni fa