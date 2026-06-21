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Cade da una scala nel capannone: grave un operaio di 24 anni

Pericoloso incidente sul lavoro a Rivarolo. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al Cto

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Grave incidente a Rivarolo Canavese, a una sessantina di chilometri da Biella: operaio di 24 anni cade da una scala all’interno di un capannone, ricoverato in codice rosso al Cto di Torino.

Cade da una scala a Rivarolo, operaio in codice rosso

Secondo quanto ricostruito finora, come riportano Prima il Canavese e Notizia Oggi, un giovane uomo di 24 anni è rimasto gravemente ferito l’altro pomeriggio a Rivarolo Canavese, all’interno di un’azienda. L’incidente sul lavoro si è verificato in un capannone e ha reso necessario l’intervento urgente dei soccorsi del 118.

Pare che il 24enne stesse lavorando in un’area destinata alla movimentazione di macchinari per lo stampaggio e che, durante le operazioni, sia caduto da una scala fissa, finendo contro un fusto metallico. L’impatto gli ha provocato traumi molto seri.

L’allarme dei colleghi e l’intervento dei soccorritori

A dare l’allarme sono state le persone presenti nello stabilimento, che hanno subito compreso la gravità della situazione. In pochi minuti è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Rivarolo, con il personale sanitario impegnato nelle prime manovre di assistenza e stabilizzazione.

Vista la criticità del quadro clinico, la centrale operativa ha disposto anche l’intervento dell’elisoccorso del 118 di Azienda Zero. Il ventiquattrenne è stato quindi caricato a bordo e trasportato in codice rosso al Cto di Torino, centro specializzato per i traumi più gravi.

Accertamenti sulla dinamica

Nel capannone sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asl To4, incaricati di raccogliere gli elementi utili a chiarire ogni passaggio dell’accaduto. Le verifiche riguardano sia la dinamica della caduta sia le condizioni di sicurezza presenti nell’area di lavoro.

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