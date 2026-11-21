Uccide il datore di lavoro a calci e pugni

La polizia ha fermato un dipendente del Manhattan Pub di Torino. L’uomo è accusato dell’omicidio del titolare del locale, Francesco Zangari, 66 anni. Ieri mattina qualcuno ha trovato il corpo nel cortile condominiale sul retro della birreria, in via Giachino.

La Procura di Torino ha disposto il fermo. La Squadra mobile ha eseguito il provvedimento nella notte tra ieri e oggi. L’accusa è di omicidio pluriaggravato.

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Secondo la ricostruzione degli investigatori, alcune ore prima del ritrovamento, Zangari si trovava nel locale insieme al dipendente. Tra i due sarebbe scoppiata una discussione. La lite sarebbe poi degenerata in una violenta colluttazione, proseguita nel piazzale sul retro del pub.

Colpito a calci e pugni

Durante lo scontro, il titolare sarebbe caduto a terra. A quel punto, il dipendente lo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni, fino a provocarne la morte.

L’allarme è scattato intorno alle 10 di venerdì. Una persona ha chiamato il 112 e ha segnalato la presenza di un uomo privo di vita nel cortile condominiale. Sul posto sono arrivate le volanti, la Squadra mobile e la polizia scientifica. Il medico legale ha riscontrato diversi politraumi. Gli accertamenti hanno confermato la natura violenta del decesso.

Indaga la Procura di Torino

La Procura di Torino, diretta da Giovanni Bombardieri, ha coordinato le indagini. Gli investigatori hanno identificato il dipendente in breve tempo. Lo hanno rintracciato nelle vicinanze del locale e accompagnato in Questura. Restano ancora da chiarire i motivi dell’aggressione.

Nella notte, la polizia ha trasferito il dipendente nel carcere Lorusso e Cutugno. Ora l’uomo resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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