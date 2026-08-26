Trovata una gattina smarrita: chi è il proprietario?

Una giovane gattina è stata trovata nei giorni scorsi in via Dante Alighieri, nella zona al confine tra Valdengo e Ronco Biellese. La micia, come mostra la fotografia, è un esemplare dal mantello tricolore e appare in buone condizioni.

Gattina smarrita, si cercano i proprietari

Chi ha trovato la gatta si è immediatamente attivato per cercare di rintracciare il proprietario, nella speranza che la gattina, provvisoriamente affidata ai carabinieri, possa tornare al più presto a casa.

L’appello è rivolto soprattutto ai residenti della zona: chi riconoscesse la micia o avesse informazioni utili per risalire alla sua famiglia è invitato a segnalarlo.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai carabinieri della stazione di Vigliano Biellese.

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