CircondarioCronaca
Trovata una gattina smarrita: chi è il proprietario?
La micia è stata trovata in via Dante Alighieri, nella zona tra Valdengo e Ronco Biellese. Si cerca la sua famiglia
Una giovane gattina è stata trovata nei giorni scorsi in via Dante Alighieri, nella zona al confine tra Valdengo e Ronco Biellese. La micia, come mostra la fotografia, è un esemplare dal mantello tricolore e appare in buone condizioni.
Gattina smarrita, si cercano i proprietari
Chi ha trovato la gatta si è immediatamente attivato per cercare di rintracciare il proprietario, nella speranza che la gattina, provvisoriamente affidata ai carabinieri, possa tornare al più presto a casa.
L’appello è rivolto soprattutto ai residenti della zona: chi riconoscesse la micia o avesse informazioni utili per risalire alla sua famiglia è invitato a segnalarlo.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi ai carabinieri della stazione di Vigliano Biellese.
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