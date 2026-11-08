Traditi dal buio si perdono in Baraggia, trovati e portati in salvo

Disavventura da dimenticare per quattro persone nella Baraggia di Candelo. Nella serata di ieri, sabato 7 novembre, hanno perso l’orientamento durante una passeggiata e non sono stati più in grado di trovare la strada per fare ritorno alle loro auto.

Si perdono in Baraggia durante una passeggiata, un familiare dà l’allarme

A far scattare l’allarme è stato il figlio di una delle persone che formavano il gruppo. Non vedendoli rientrare, si è preoccupato e ha contattato i carabinieri, che a loro volta hanno subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

La situazione si è complicata inizialmente perché i quattro non erano in grado di indicare con precisione il punto in cui si trovavano. Con l’arrivo del buio, inoltre, orientarsi nella zona era diventato ancora più difficile.

Rintracciati dai vigili del fuoco attraverso la geolocalizzazione

Le ricerche hanno permesso di localizzare il gruppo grazie alla geolocalizzazione. I soccorritori lo hanno quindi raggiunto, ma per arrivare fino alle quattro persone hanno dovuto abbandonare i sentieri battuti e proseguire a piedi in un’area della Baraggia.

Alla fine, dopo oltre un’ora, i vigili del fuoco li hanno rintracciati e hanno iniziato il percorso per riaccompagnarli indietro. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, tutte e quattro le persone sarebbero in buone condizioni e non avrebbero riportato conseguenze.

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